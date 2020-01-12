Ümraniye'de konteynerler alev alev yandı
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Ümraniye'de konteynerler alev alev yandı

ÜMRANİYE'de hurdalık olarak kullanılan alandaki 4 konteyner alev alev yandı.

12.01.2020 01:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 01:48
Ümraniye'de konteynerler alev alev yandı
ÜMRANİYE'de hurdalık olarak kullanılan alandaki 4 konteyner alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Şerifali Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alandaki bir konteynerden yükselen alevler, kısa sürede bitişiğindeki diğer 3 konteynere sıçradı.

Çevredekiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saat içinde kontrol altına alıp söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler konteynerlerin içini tek tek kontrol etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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