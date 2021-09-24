Ümraniye'de kömürlükte çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Ümraniye'de kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Ümraniye'de kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de bir kömürlükte çıkan ve iki binaya sirayet eden yangın söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir kömürlükte çıkan ve iki binaya sirayet eden yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Hekimbaşı Mahallesi Ayder Sokak'ta bulunan bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede kömürlüğün yanında bulunan bir gecekondu ve 2 katlı binaya da sirayet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası kömürlük kullanılamaz hale gelirken, binalarda hasar oluştu.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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