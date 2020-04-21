ÜMRANİYE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI
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Ümraniye, Polis, Güncel

ÜMRANİYE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI

Ümraniye'de, kırmızı ışıkta durmayarak geçtiği iddia edilen otomobil, o anda oradan geçen kamyonete çarptı.

21.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:45
ÜMRANİYE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI

Ümraniye'de, kırmızı ışıkta durmayarak geçtiği iddia edilen otomobil, o anda oradan geçen kamyonete çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ö. kullandığı 34 HOY 20 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. O sırada Esnaf Caddesi üzerinden gelen 34 TK 7184 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Samet Ö. ile yanındaki kişi otomobilde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru olduğu belirtilen Samet Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsü Derviş Yücesan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevre esnafı Bilal Demir, Ses gelince dışarı çıktık. Bir adam yerde yatıyordu, diğer adam da şoför koltuğunda kafasını yaslamış duruyordu ama kulağından burnundan baya kan geliyordu. O şekilde yattığını görünce biz de polisi aradık, ondan sonra Allah razı olsun gereğini yaptılar. Arabada olanın durumu gördüğüm kadarıyla biraz ağırdı. Allah şifa versin. dedi.

ÜMRANİYE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI

Kaynak: DHA

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