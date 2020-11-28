Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi

28.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:39

Ümraniye'de kent pazarında korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

Ümraniye'de kent pazarında korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Denetime Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Etkisini günden güne sürdüren korona virüsle mücadele kapsamında Ümraniye'de kent pazarında denetim yapıldı. Denetimde pazarcı esnafı ile alışverişe gelen vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetime Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım pazarcı esnafına hayırlı satışlar diledi.

Pazarda yapılan denetimler hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Pazar bereketli, esnafın yüzü gülüyor. Ümraniye'deki Cumartesi Pazarı İstanbul'daki en iyi pazarlardan biri. Ben bütün pazar esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Kurallara da dikkat ediliyor. Maskesiz insan yok, herkes çift maske takıyor. Dezenfektan stantlarımız var. İnsanlar da alışveriş yaparken dikkat ediyorlar" diyerek pazar esnafının da hijyen kurallarına özen gösterdiğini söyledi. - İSTANBUL

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi
Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi
Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi
Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi
Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde korona virüs ve sigara denetimi
İstiklal Caddesi'nde korona virüs ve sigara denetimi
Saray'da korona virüs denetimi
Saray'da korona virüs denetimi
Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı
Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü İran Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 15:45:43. #1.15#
title