Ümraniye'de kazı çalışması sırasında toprak kayması
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Ümraniye'de kazı çalışması sırasında toprak kayması

03.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:18
Ümraniye'de kazı çalışması sırasında toprak kayması

Ümraniye'de atık su ve kanalizasyon kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kişi kurtarıldı.

Ümraniye'de atık su ve kanalizasyon kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Dudullu Mahallesi Baran Sokak'taki bir sitenin atık su kanalizasyon ve kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vücudunun bir kısmı toprak altına kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan işçi, daha sonra ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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