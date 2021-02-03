Ümraniye'de kazı çalışması sırasında toprak kayması

Ümraniye'de atık su ve kanalizasyon kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

Ümraniye'de atık su ve kanalizasyon kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Dudullu Mahallesi Baran Sokak'taki bir sitenin atık su kanalizasyon ve kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vücudunun bir kısmı toprak altına kalan işçinin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz