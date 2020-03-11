Ümraniye'de, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı
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Ümraniye, Güncel

Ümraniye'de, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı

Ümraniye'de, bir motosiklet kuryesinin kaza yapmasına sebebiyet verdiği öne sürülen araç sürücüsü gözaltına alındı.

11.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:56
Ümraniye'de, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı

Ümraniye'de, bir motosiklet kuryesinin kaza yapmasına sebebiyet verdiği öne sürülen araç sürücüsü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 10 Mart'ta bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Kaza değil cinayete teşebbüs" haberine ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 SOL 06 plakalı araç sürücüsü A.D'yi yakaladı.

A.D'ye şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan 132, trafik kazasına karıştığı halde kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamaktan 288 lira olmak üzere toplam 420 lira ceza kesildi.

Sürücü, adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Çakmak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA

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