Ümraniye'de kazan patladı: 1 ölü
Haberler » Güncel » Ümraniye'de kazan patladı: 1 ölü - Haber

Ümraniye'de kazan patladı: 1 ölü

İstanbul DHAÜmraniye'de bir işyerinden kazan patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

02.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:36
Ümraniye'de kazan patladı: 1 ölü

DHA

'de bir işyerinden kazan patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırm Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Ümraniye'de kazan patladı: 1 ölü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler