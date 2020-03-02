ÜMRANİYE'DE KAZAN PATLADI: 1 ÖLÜ (1)
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ÜMRANİYE'DE KAZAN PATLADI: 1 ÖLÜ (1)

İstanbul DHA Ümraniye'de bir işyerinden kazan patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

02.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:15
ÜMRANİYE'DE KAZAN PATLADI: 1 ÖLÜ (1)

DHA 

'de bir işyerinden kazan patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırm Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü: -------Olay yerinden görüntüler

 


Kaynak: DHA

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