Ümraniye'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ümraniye'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ÜMRANİYE'de cadde üzerinde motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Ümraniye'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
01.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:25
ÜMRANİYE'de cadde üzerinde motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan sürücü hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi NATO Yolu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü İsmail Özer ve arkasında oturan arkadaşı Murat Y., cadde üzerinde ilerlediği sırada ara yoldan çıkan minibüsü gördü. Minibüsün cadde dönüşünü beklemeyen motosiklet sürücüsü, karşı şeride geçerek yola devam etmek istedi. Motosiklet bu sırada karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Özer ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koştu. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Sürücüye uzun süre kalp masajı yapıldı, fakat kurtarılamadı. Arkadaşı Murat Y. İse ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılma anı cep telefonu kameralarına kaydedilirken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ara yoldan bir minibüsün caddeye çıktığı daha sonra motosikletin minibüsün dönüşünü beklemeden karşı şeride girdiği ve karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak Haber
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Haber
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Boateng'in eşi pilates antrenmanını paylaştı! Verdiği poz görenleri şaşkına çevirdi
Boateng'in eşi pilates antrenmanını paylaştı! Verdiği poz görenleri şaşkına çevirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Murat Kurum Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Fatih Terim İlhan Cavcav Bülent Uygun Mehmet Aurelio
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Ümraniye'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 21:25:52. #1.14#
title