Ümraniye'de kaza yapan ambulansta kalbi duran hastayı hayatta tutmak için zamanla yarıştılar
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Ümraniye'de kaza yapan ambulansta kalbi duran hastayı hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ümraniye'de kaza yapan ambulansta kalbi duran hastayı hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

İstanbul(İHA) Ümraniye'de hasta taşıyan ambulans aşırı hız nedeniyle bir iş yerinin bahçesine uçtu.

İstanbul(İHA) Ümraniye'de hasta taşıyan ambulans aşırı hız nedeniyle bir iş yerinin bahçesine uçtu. Ambulansın devrilmesi sonucu kalbi duran hastayı kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışarak kalp masajı yaparken, ambulansta bulunan 3 sağlık personeli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre olay Ümraniye'de Site Mahallesinde bulunan Edip Sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Fatih U. idaresindeki 34 BH 5437 plakalı acil servis ekipleri vaka olarak çıkış yaptıkları hastayı aldıktan sonra Hastaneye dönerken aşırı hız nedeniyle ambulans sürücüsü Fatih U'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin bahçesine uçtu. Aşırının hızın etkisiyle ambulans devredildi. Ambulansta bulunan hasta kaza nedeniyle kalp krizi geçirdi. Çevrede bulunan ve ambulansta bulunan sağlık personelleri ile vatandaşlar ambulansta kalbi duran hastayı kurtarmak için zamanla yarışarak kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hastayı ve meslek taşlarına ilk müdahaleyi yaparak çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kazada kalbi duran hasta yapılan kalp masajıyla hayata tutundu. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık ekibi kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Ayrıca kaza sonrası yaşanan panik çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dümdüz aşağı uçtu

Kazayı gören Fatih Yaman, "Ambulans karşıdan gelerek dümdüz aşağıya uçtuğunu gördüm. Ambulansta bir hasta vardı. İnsanlar hastayı sedyeyle alarak kalp masajı yaptılar, gelen ambulansla Hastaneye kaldırdılar" diye konuştu - İSTANBUL

Ümraniye'de kaza yapan ambulansta kalbi duran hastayı hayatta tutmak için zamanla yarıştılar
Ümraniye'de kaza yapan ambulansta kalbi duran hastayı hayatta tutmak için zamanla yarıştılar
Ümraniye'de kaza yapan ambulansta kalbi duran hastayı hayatta tutmak için zamanla yarıştılar
Ümraniye'de kaza yapan ambulansta kalbi duran hastayı hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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