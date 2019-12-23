ÜMRANİYE'DE KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16

Orta refüjdeki ağaç ve direğe çarptıktan sonra taklalar atarak karşı yola geçti

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aştıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 14.30'da Armağanevler Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobil büyük hasar gördü. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Fatih Sarıbaşak, "Burada yine kazalar olmuştu. Aracın hızı yüksekti, kontrolünü kaybederek orta refüje ardından elektrik direğine ve ağaca çarptı" dedi.

Görüntü Dökümü-----------Güvenlik kamerasından kaza anı-Polislerde görüntü-Röportaj-Genel ve detay

Kaynak: DHA