Ümraniye'de katı atık toplama merkezindeki patlamalı yangın geceyi aydınlattı
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Ümraniye'de katı atık toplama merkezindeki patlamalı yangın geceyi aydınlattı

Gece saatlerinde Ümraniye'de bir katı atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ümraniye'de katı atık toplama merkezindeki patlamalı yangın geceyi aydınlattı
15.05.2020 01:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:31

Gece saatlerinde Ümraniye'de bir katı atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına Ümraniye itfaiye ekipleri başta olmak üzere çevredeki tüm itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyük bir alanda çıkan yangından dolayı sık sık elektrik kablolarında patlamaların yaşanması ekiplerin işini oldukça zorlarken bir saati aşkın çalışmanın sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Yükselen duman İstanbul'un çeşitli noktalarından görüldü

Yürekleri ağza getiren yangın gece yarısı 00.00'de meydana geldi. Ümraniye, Azade Sokak'ta bulunan katı atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Ümraniye İtfaiye istasyonunun tam takım olarak geldiği yangında yetersiz kalması üzerine çevredeki tüm itfaiye istasyonları alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Yükselen dumanlar ise megakent İstanbul'un çeşitli noktalarından görüldü.

Polis ekipleri çalışanları yangın noktasından uzaklaştırdı

Gözü yaşlı bir şekilde ekmek teknelerinin yanışını izleyen çalışanlar, yangına müdahale etmekte ısrarcı olunca polis ekipleri uzaklaştırdı. Çevre güvenliğini alan ekipler, itfaiyenin çalışmasını kolaylaştırırken onlarca itfaiye eri alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Yangın adresine çağrılan elektrik ekiplerinin bölgedeki elektriği kesmesiyle söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye, bir saatlik çalışma sonucunda büyük bir alana yayılan alevleri kontrol altına almayı başardı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken çıkan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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