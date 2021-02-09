Ümraniye'de karşıdan karşıya geçerken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
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Ümraniye'de karşıdan karşıya geçerken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

09.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:51

Ümraniye'de, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ümraniye'de, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sütçü İmam Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aykut Akçay (46) yere düştü. Bu sırada caddede ilerleyen Barış Karakaya idaresindeki 34 CLK 629 plakalı kapalı kasa minibüs, Akçay'ın üzerinden geçti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akçay'ın cesedi, morga kaldırıldı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, daha sonra normale döndü.

Ümraniye'de karşıdan karşıya geçerken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Ümraniye'de karşıdan karşıya geçerken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Ümraniye'de karşıdan karşıya geçerken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Ümraniye'de karşıdan karşıya geçerken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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