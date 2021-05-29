ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
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ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI

ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şile'den Üsküdar yönüne gelen kamyonet, sürücüsü yol ayrımında kararsız kalınca bariyerlere çarptı.

Şile'den Üsküdar yönüne gelen kamyonet, sürücüsü yol ayrımında kararsız kalınca bariyerlere çarptı. Sürücü yaralandı, kamyonette yüklü demir profiller yola saçıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Ümraniye Şileyolu Tepeüstü mevkii Üsküdar istikametinde meydana geldi. Demir profil taşıyan 34 AZ 0665 plakalı kamyonetin sürücüsü Necip Ayhan, iddiaya göre yol ayrımında kararsız kaldı. Direksiyon hamiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı

DEMİR PROFİLLER YOLA SAÇILDI

Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan demir profiller ise, yola saçıldı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kaza haberini alıp gelen yaralı sürücünün arkadaşları demir profilleri yoldan kaldırdı.

Demir profillerin götürüldüğü iş yerinin sahibi İbrahim Polat  "Yakın bir noktaya malzeme bıraktıktan sonra beni aradı, işyerine geliyorum diye. Burada sıkıştırdılar mı bilmiyorum, bu şekilde kaza yapmış. Durumu iyiymiş. Demir işi yapıyoruzö diye konuştu.

Kaza nedeniyle kapanan tek şerit kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI
ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÜMRANİYE'DE KARARSIZ KALAN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI, DEMİRLER YOLA SAÇILDI - Haberler
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