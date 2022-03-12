Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı

ÜMRANİYE'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen hırsız, okula girerek 4 bin lira parayı çaldı. Okula pencereden giren hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 07.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulların kar yağışı nedeniyle boş kalmasından yararlanan bir kişi, sabah erken saatlerde okulun bahçesindeki çardaktan pencereye tırmandı. Pencereden girdikten sonra boş koridorlarda dolaşan şüpheli, daha sonra okul aile birliğinin odasına girdi. Dolapta bulunan 4 bin lirayı çalan hırsız, okulun başka bir penceresinden çıkarak kayıplara karıştı.