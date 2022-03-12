ÜMRANİYE'DE KAR TATİLİNDE KAPANAN OKULDAN 4 BİN LİRA ÇALDI

ÜMRANİYE'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen hırsız, okula girerek 4 bin lira parayı çaldı. Okula pencereden giren hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 07.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulların kar yağışı nedeniyle boş kalmasından yararlanan bir kişi, sabah erken saatlerde okulun bahçesindeki çardaktan pencereye tırmandı. Pencereden girdikten sonra boş koridorlarda dolaşan şüpheli, daha sonra okul aile birliğinin odasına girdi. Dolapta bulunan 4 bin lirayı çalan hırsız, okulun başka bir penceresinden çıkarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili konuşan esnaf Enes Sayım, "Sabah işyerimizi açmaya geldiğimizde, okulun önünde polisler vardı. Sorduğumuzda okulda hırsızlık olduğunu öğrendik" dedi. Olayla ilgili konuşan bir çevre sakini ise, "Sabah bir çilingir arkadaş geldi işyerimize, benden anahtar istedi. Okuldan hırsızlık olayı olmuş. Söylediğine göre para çalınmış. Camı kıran hırsız içeri girmiş" şeklinde konuştu. Hırsızın okula girme ve okulda dolaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereden okula giren kişinin bir süre okul koridorlarında gezdiği görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel