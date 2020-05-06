ÜMRANİYE'DE KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR
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ÜMRANİYE'DE KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

ÜMRANİYE'DE KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR
06.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:43

Haber: Ali ABLAY / İstanbul, DHAÜmraniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimde, ruhsatı olmayan bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Haber: Ali ABLAY/ İstanbul, DHA

Ümraniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimde, ruhsatı olmayan bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. İşyerindeki 14 kişiye 3 bin 180'er TL idari para cezası uygulandı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 4 Mayıs'ta Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanenin ruhsatsız olduğu ve kumar oynatıldığı görüldü. Açık olan kahvehanede 14 kişinin bulunduğu ve masaların etrafında toplu olarak oturdukları tespit edildi. İşyeri sahibi Mehmet T. ve diğer 13 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her bir şahsa 3 bin 180'er TL idari para cezası işlemi uygulandı. Kahvehane mühürlendi. 

Kaynak: DHA

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