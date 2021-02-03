Ümraniye'de kanalizasyon çalışmasında bir işçi toprak altında kaldı-2

İsa ALMAÇAYIR/ - ÜMRANİYE'de kanalizasyon çalışması sırasında Afganistan uyruklu işçi toprak altında kaldı. Ekiplerin, işçiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ümraniye'de bir evin önünde kanalizasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalarda, Afganistan uyruklu işçi Naci Muhammedi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Afganistan uyruklu işçi Naci Muhammedi ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı