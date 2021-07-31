Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada
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Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada

Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'de kamyonla İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE'de kamyonla İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Şerifali Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ferhatpaşa-Ümraniye seferini yapan 34 TU 271 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle, caddeden sokağa dönmekte olan 34 FF 9074 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün arkasında oturan ve yaralanan bir kişi ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Caddede bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayı gören Semih Görmek, "Şöyle kamyon buraya dönmeye çalışıyordu. Otobüsle düz gitmeye çalışıyordu. Kamyon dönerken arkası dışarıya çıkınca otobüsün camına çarptı. Burada tabi ilk kaza değil daha önce de oldu, motor kazası oldu. Işık talep etmiştim geride var diye işte iki yüz metre geride var diye buraya koymadılar ışıkları. Ama burada çok kaza oluyor. Üç ayda yaklaşık dört beş kaza oldu. Bir tane de yaralı var galiba. Onu da ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu acil değil ama bacağı falan kanıyordu." şeklinde konuştu. 


Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de kamyonla otobüs çarpıştı: O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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