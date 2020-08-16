Ümraniye'de kamyon devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ümraniye'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Ümraniye'de kamyon devrildi: 1 yaralı Yoldan geçen aileye çarpmamak için kendini feda ettiİSTANBUL – Ümraniye bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden asfalt yama aracı evin duvarına çarparak takla attı.

16.08.2020 03:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:11

Ümraniye'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Yoldan geçen aileye çarpmamak için kendini feda etti

İSTANBUL – Ümraniye bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden asfalt yama aracı evin duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde, saat 22.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, zift dökme aracını virajda başka bir araç sıkıştırdı. Bunun üzerine asfalt yama aracının sürücüsü A.A, direksiyonu kırdı ve yolda yürüyen aileye çarpmamak için kamyonu istinat duvarından aşağı sürdü. 2 katlı müstakil eve de çarpan araç takla attı. İhbar üzerine çevreye polis ve ambulans ekipleri geldi. Hafif yaralanan kamyon şoförü A.A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonun çarptığı binada ise maddi hasar oluştu.

Öte yandan bazı vatandaşların kamyondan sızan yakıta aldırmadan olay yerinin yakında çekim yapması dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümraniye'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Magazin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim Güncel
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı 3. Sayfa
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Güncel
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Hulusi Akar Meral Akşener Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aamir Khan Sezen Aksu Hazal Kaya Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Tamer Tuna Arda Turan Metin Oktay Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Düğün Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Ümraniye'de kamyon devrildi: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 03:35:14. #1.15#
title