ÜMRANİYE'DE KADINLARIN KAVGASI KAMERADA
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ÜMRANİYE'DE KADINLARIN KAVGASI KAMERADA

ÜMRANİYE'DE KADINLARIN KAVGASI KAMERADA
04.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:11

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan kadınlar karşılaşınca kavga etti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan kadınlar karşılaşınca kavga etti. Kavgayı ayırmak isteyen kişiler de dahil olunca ortalık karıştı.

Olay geçtiğimiz hafta Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir anne ve kızı, daha önce aralarında husumet bulunan iki kadınla karşılaştı. Taraflar arasında bir anda kavga çıktı. Olayın yaşandığı yerde bir market kuyruğunda bekleyenler, saç saça baş başa yaşanan kavgayı görünce kavgayı ayırmak istedi. Fakat bu sırada taraflardan biri kavgayı ayırmak isteyen bir kişiye tokat atınca olay daha da büyüdü. Tokat yiyen kişi de kavgaya dahil oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirleriyle saç saça baş başa kavga ettiği, daha sonra vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı, bu sefer de kavgayı ayıran vatandaşın taraflardan biri tarafından tokatlandığı, diğer vatandaşın ise kavgayı ayırırken yere düştüğü ve en sonunda onların da kavgaya dahil olduğu görülüyor.

Burak Serkan, 'Önümüzdeki marketin de kuyruğu vardı. Sebepsiz yere burada birbirlerine girdiler. Büyük bir arbede yaşandı. Ayırmaya çalışanlar da bu sefer kavgaya dahil olmuş oldu" dedi.

ÜMRANİYE'DE KADINLARIN KAVGASI KAMERADA

Kaynak: DHA

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