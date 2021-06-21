Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada
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Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada Kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada Ümraniye'de bir tuhafiye dükkanından yaptığı hırsızlığa çocuğunu da alet eden anne pes dedirtti.

Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada

Kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir tuhafiye dükkanından yaptığı hırsızlığa çocuğunu da alet eden anne pes dedirtti. Çaldığı ürünleri çocuğuna vererek gizlenen utanmaz hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Yaşanan utanç verici hırsızlık Ümraniye Esenevler Mahallesi'nde bir tuhafiye dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre tuhafiye dükkanına küçük çocuğuyla birlikte giren kadın, müşteriymiş gibi davranırken yaşlı dükkan sahibini oyaladı. Kadın şahıs iç içe geçirdiği ürünleri çocuğuna vererek sakladı. Sakladığı ürünlerle dükkandan çıkan çocuk, güvenlik kameralarına yakalanmaktan kaçamadı. Yaptığı yanlışa küçük çocuğunu da alet eden anne ise pes dedirtti. Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık olayı, tuhafiye dükkanının güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada
Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada
Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada
Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada
Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada
Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada
Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada
Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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