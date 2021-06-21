Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada

Ümraniye'de bir kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada Kadının çocuğunu da alet ettiği hırsızlık anları kamerada Ümraniye'de bir tuhafiye dükkanından yaptığı hırsızlığa çocuğunu da alet eden anne pes dedirtti.