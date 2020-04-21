Ümraniye'de kaçak maske operasyonu: 2 bin 750 maske ele geçirildi Ümraniye'de kaçak maske operasyonu: 2 bin 750 maske ele geçirildi Ümraniye'de kaçak maske üretimi yapılan işyerine polis tarafından yapılan operasyonda 2 bin 750 adet maske ele geçirildi.

Ümraniye'de kaçak maske operasyonu: 2 bin 750 maske ele geçirildi İSTANBUL - Ümraniye'de kaçak maske üretimi yapılan işyerine polis tarafından yapılan operasyonda 2 bin 750 adet maske ele geçirildi. Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesinde bir işyerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisini alan polis harekete geçti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır halde 3 koli içerisinde 2 bin 750 adet maske ele geçirildi. Kaynak: İHA