Ümraniye'de kaçak maske operasyonu Ümraniye'de kaçak maske üretimi yapılan iş yerine polis tarafından yapılan operasyonda 2 bin 750 adet maske ele geçirildi.

Ümraniye'de kaçak maske üretimi yapılan iş yerine polis tarafından yapılan operasyonda 2 bin 750 adet maske ele geçirildi. Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisini alan polis harekete geçti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır halde 3 koli içerisinde 2 bin 750 adet maske ele geçirildi. (İHA) Kaynak: İHA