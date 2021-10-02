Ümraniye'de işyeri yangını

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Ümraniye Esenşehir Mahallesi İMES Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tek katlı bir işyerinde yangın meydana geldi. Saat 23: 18 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Dudullu, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Sultanbeyli İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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