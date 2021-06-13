Ümraniye'de İşyeri Yangını

Ümraniye'de işyeri yangını13 Haziran 2021 PazarÜmraniye'de işyeri yangını meydana geldi.

Ümraniye'de işyeri yangını13 Haziran 2021 PazarÜmraniye'de işyeri yangını meydana geldi. Ümraniye Esenşehir Mahallesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir işyerinin havalandırma bacalarında yangın meydana geldi. Saat 15: 29 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Ümraniye ve Duduulu İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre