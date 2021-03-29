Ümraniye'de istinat duvarının çökmesi 4 araçta hasara yol açtı

Ümraniye'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle zarar gören 4 araç, vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ümraniye'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle zarar gören 4 araç, vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'ta istinat duvarı çöktü.

Burada park halinde bulunan 4 araç, çöken duvarla bina arasında oluşan boşluğa düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik şeridiyle bölgeye girişleri kapatırken, getirilen vinç yardımıyla araçlar bulundukları yerden çıkarıldı.

Öte yandan çöken duvardan kopan parçalar, bir evde de hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu