Ümraniye'de İstinat Duvarı Çöktü, Araçlardan Biri Çukura Canlı Yayında Yuvarlandı

Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın perde duvarı çöktü. Endişeli bekleyişin devam ettiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, araçlardan birinin çukura yuvarlanma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRILIYOR

Yetkililer elektrik nedeniyle bir patlama olduğunu, ardından çökmenin gerçekleştiğini belirtti. Polis ve itfaiye ekipleri çökme riskine karşı çevredeki vatandaşları uzaklaştırıyor.

3 OTOMOBİL VE BİR KAMYON ÇUKURA YUVARLANDI

Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 3 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı. İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Çökme nedeniyle bir can kaybı olmadığı öğrenildi. Çukura düşen araçlar çekici yardımıyla çıkarılmaya başlandı.

"BAM DİYE SES GELDİ"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimdeburaya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" ifadelerini kullandı.

Olay yerinden ilk görüntüler;