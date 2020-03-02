Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü (1)
Haberler » Güncel » Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü (1) - Haber

Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü (1)

İstanbul DHA ÜMRANİYE'de işyerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21
Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü (1)

 ÜMRANİYE'de  işyerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlama saat 17.30 sıralarında Adem Yavuz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler