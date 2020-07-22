Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Ümraniye'de mobilya cilası yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de mobilya cilası yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adem Yavuz Mahallesi Nurcan Sokak'ta mobilya cilası yapılan iki katlı iş yerinin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA