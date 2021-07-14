Beykoz'da hurdalık yangını

Saat 14: 32 sıralarında alınan ihbar üzerine olay yerine Beykoz İtfaiye ekibimiz sevk edildi.

Saat 14: 32 sıralarında alınan ihbar üzerine olay yerine Beykoz İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekibimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre