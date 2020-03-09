Ümraniye'de iş yeri yangını
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ümraniye'de iş yeri yangını - Haber
Ümraniye, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Ümraniye'de iş yeri yangını

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.

09.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 02:48
Ümraniye'de iş yeri yangını

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.

Şerif Ali Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çatı katında bulunan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Mobilya mağazası olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de iş yeri yangını

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Ümraniye'de iş yeri yangını

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Haber
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel James Jeffrey Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Sadi Konuk Dilek Yaman Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Ümraniye'de iş yeri yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 03:50:15. #1.15#