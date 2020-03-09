Ümraniye'de iş yeri yangını İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.

Şerif Ali Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çatı katında bulunan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Mobilya mağazası olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA