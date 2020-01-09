Ümraniye'de iş yeri yangını
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Ümraniye'de iş yeri yangını

Ümraniye'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

09.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:35
Ümraniye'de iş yeri yangını

'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İMES Sanayi Sitesi C Blok 308'inci Sokak'ta bulunan bir döküm imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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: Ümraniye'de iş yeri yangını
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