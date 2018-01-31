Ümraniye'de İş Yeri Yangını

Ümraniye'de bir ahşap palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Hoca Nasrettin Caddesi üzerindeki bir ahşap palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Paletlerin bir kısmının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.