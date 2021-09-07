Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar Ümraniye'de halı satışlarında indirim yaptığını duyuran firma otobüs içerisinde getirdiği halıları satışa çıkardı.

Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar

İSTANBUL - Ümraniye'de halı satışlarında indirim yaptığını duyuran firma otobüs içerisinde getirdiği halıları satışa çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve sosyal mesafe ve maske kurallarının unutulduğu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

Ümraniye'deki bir halı mağazası müşteri çekebilmek için bugün öğle saatlerinde halı fiyatlarında indirime gittiğini duyurunca dükkan önünde izdiham oluştu. Dükkan önüne gelen minibüs içerisinden indirimli halıları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının unutulduğu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Satışa çıkarılan halılar kısa sürede tükenirken oluşan kalabalık drone ile havadan görüntülendi.

Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar
Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar
Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar
Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Marcao Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümraniye'de indirimli halı almak için birbiriyle yarıştılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:43:04. #1.16#

title