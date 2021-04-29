ÜMRANİYE'DE İMES SANAYİ SİTESİ CAMİİ'NDE YANGIN PANİĞİ
ÜMRANİYE'nin Dudullu semtindeki İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yerden ısıtma sisteminin kablolarından kaynaklanan yangın çıktı.
ÜMRANİYE'nin Dudullu semtindeki İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yerden ısıtma sisteminin kablolarından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası camide duman tahliyesi yapıldı.
Ümraniye İmes Sanayi Sitesi Camii'nde gece yarısı yangın çıktı. Caminin zemin katından yükselen dumanları fark eden cami görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından camide duman tahliyesi yapıldı. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede yangının caminin zemin katındaki yerden ısıtma sisteminin kablolarından kaynaklandığı belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı