Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi...Kavga anları kamerada
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Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi...Kavga anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi.

Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi...Kavga anları kamerada

-Yaşlıların kavgasını kimisi izlerken kimisi de ayırmaya çalıştı

İSTANBUL - Ümraniye'de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu. Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İlginç ve komikti"

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, "Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı" diye konuştu.

Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi...Kavga anları kamerada
Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi...Kavga anları kamerada
Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi...Kavga anları kamerada
Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi...Kavga anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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Ümraniye'de iki yaşlı amcanın kavgası görenleri şaşkına çevirdi...Kavga anları kamerada - Haberler
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