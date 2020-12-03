Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
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Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı

03.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:27

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı.

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü, 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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