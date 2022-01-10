Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin duvarına çarptı
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Ümraniye'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsü, Madenler Mahallesi Serencebey Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.
Hasara yol açan kaza anı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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