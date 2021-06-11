Ümraniye'de hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Ümraniye'de hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Ümraniye'de hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Ümraniye'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ümraniye'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden ve kurumdan meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli G.T'yi 4 Haziran'da Ümraniye'de yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, 2 şüphelinin iş yerinden çaldıkları televizyonları taşıma anları görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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