Ümraniye'de hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, aynı gün içerisinde 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, aynı gün içerisinde 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye'de 5 farklı iş yerindeki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin aynı kişiler olduğunu tespit etti.

Zanlıların, girdikleri bir markette sigara paketlerini çalmaları, başka bir iş yerinde değerli eşyaların bulunduğu kolileri alarak kaçmaları ve çaldıklarını araca yüklemeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 3'ü kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı

Ümraniye'de hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı

Ümraniye'de hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Hırsızlık, İstanbul, Ümraniye, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title