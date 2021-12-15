ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de hatalı park kazası: Otomobil kamyonetin altına girdi

İSTANBUL - Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol üzerinde hatalı park halinde bulunan kamyonetin altına girdi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan vatandaş itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ümraniye Turgut Özal Bulvarı üzerinde 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TG 4046 plakalı Fiat marka araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde hatalı park halinde bulunan 34 TK 7313 plakalı Ford marka kamyonetin altına girdi. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden 1'i araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

"Önlem alınmasını istedik"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Ali Kale, "Kamyonet burada mal yüklemek için park etmişti. Diğer arkadaş da kamyonete çarpıyor arkadan. Araç içerisinde bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Diğerlerinde ise hafif sıyrıklar vardı. Çok ciddi bir kaza meydana geldi. Burada sürekli kaza oluyor. Yine de bir türlü önlem alınmıyor. Genelde bu tarz yağışlı havalarda sürekli kaza meydana geliyor. Bunun da önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.