ÜMRANİYE'DE HASTA TAŞIYAN AMBULANS İŞ YERİNİN BAHÇESİNE UÇTU 1 YARALI
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ÜMRANİYE'DE HASTA TAŞIYAN AMBULANS İŞ YERİNİN BAHÇESİNE UÇTU 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de hasta taşıyan ambulans daralan yolda kontrolden çıkarak bir işyerinin istinat duvarından bahçesine uçtu.

ÜMRANİYE'de hasta taşıyan ambulans daralan yolda kontrolden çıkarak bir işyerinin istinat duvarından bahçesine uçtu. Kazada ambulanstaki hasta, yaralandı.

Yaralı hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulanstaki 3 sağlık personeli ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası, ambulanstaki kişilerin yardımına koşan vatandaşlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Site Mahallesi Edip Sokak'ta yaşandı. Aldığı hastayı hastaneye götüren Fatih U.'nun kullandığı 34 BH 5437 plakalı ambulans, Edip Sokak'ta daralan yola girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bir iş yerinin istinat duvarından bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye düşerek devrilen ambulanstaki hastanın yaralandığı kazayı, 3 sağlık personeli yaralanmadan atlattı. Yaralı, olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR AMBULANSTAKİ KİŞİLERİN YARDIMINA KOŞTU

Kaza sonrası olay yerine koşan vatandaşlar, yaralanan hastanın ambulanstan çıkarılmasına yardım etti. Vatandaşların, yaralıyı ambulanstan çıkardığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURADA DAHA ÖNCE DE KAZALAR OLDU

Kazayı görerek yardıma koşan Ömer Kılıç, kazayla ilgili, Ben hemen şu üst tarafta oturuyorum. Bir ses geldi. Sirenleri çalıyordu zaten. Baktım ambulans aşağı uçmuş. Sonra aşağı indik, yardımcı olalım diye. Hasta vardı içerisinde. Hastayı çıkardık hep birlikte, ambulansa verdik. Sürücüde ve ambulans ekibinde bir sorun yoktu. Ama hastaya kalp masajı yaptılar, ne oldu bilmiyorum. Burada yol daralıyor. Yolun daraldığını da sürücü fark edemiyor. Burada daha önce de kazalar oldu. Bir önlem alınmalı şeklinde konuştu.

ÜMRANİYE'DE HASTA TAŞIYAN AMBULANS İŞ YERİNİN BAHÇESİNE UÇTU 1 YARALI
ÜMRANİYE'DE HASTA TAŞIYAN AMBULANS İŞ YERİNİN BAHÇESİNE UÇTU 1 YARALI
ÜMRANİYE'DE HASTA TAŞIYAN AMBULANS İŞ YERİNİN BAHÇESİNE UÇTU 1 YARALI
ÜMRANİYE'DE HASTA TAŞIYAN AMBULANS İŞ YERİNİN BAHÇESİNE UÇTU 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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