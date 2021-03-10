ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
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ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ

10.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:17

ÜMRANİYE TEM Yanyol'da harç yüklü kamyon virajda kontrolden çıkarak yan yattı.

ÜMRANİYE TEM Yanyol'da harç yüklü kamyon virajda kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyonun kasasından dökülen harç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. 1 saat süren çalışmalar sonucunda yola dökülen harç iş makineleri tarafında kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaza saat 07.30'de Ümraniye TEM Yanyol-Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bünyamin Kılınç'ın kullandığı 34 HJ 7192 plakalı harç yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak yan yattı. Araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıyı yan yatan araçtan çıkartarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazada kamyonda bulunan harç yola döküldü. Trafik ekipleri dubalar koyarak yolu trafiğe kapattı. Ataşehir istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen iş makinesi ile yola dökülen harç kaldırıldı. Ekipler 1 saat süren çalışmaları sonu yol temizlenerek trafiğe açıldı. Necmi Kayrancıoğlu isimli bir sürücü Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Kamyon viraja hızlı girdiğinden devrilmiş. Bütün işlerimiz aksadı. diye konuştu.

ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ
ÜMRANİYE'DE HARÇ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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