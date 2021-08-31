Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı

Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de otomobilin çarptığı motosikletli, o esnada karşı yola geçmeye çalışan genç kadına ait bebek arabasına çarptı.

Ümraniye'de otomobilin çarptığı motosikletli, o esnada karşı yola geçmeye çalışan genç kadına ait bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek yola savruldu. Hamile olduğu öğrenilen genç kadın fenalık geçirdi. Anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü Ümraniye'de saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinden caddeye giren otomobil sürücüsü o esnada caddede seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle o esnada karşı yola geçmeye çalışan genç kadına ait bebek arabasına çarptı. Bebek arabası içerisindeki 4 yaşındaki çocuk yola savruldu. Çocuğunun o halini gören ve hamile olduğu öğrenilen genç kadın fenalık geçirdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan çocuk ve fenalaşan annesini hastaneye kaldırdı.

Korkutan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"Annesi sinir krizi geçirdi"

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafından Hazar Ulaş, "Biz içerideydik. Bir çığlık sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda hamile bir kadın ile yerde yatan bir çocuk gördük. Çocuğun yüzünde ezikler vardı. Annesi zaten şoka girmişti. Kaza olmuş. Motosiklet sürücüsü de bebek arabasına çarpmış. Zaten motorcu da yerdeydi. Kadın hamileydi, olayın şokuyla sinir krizi geçirdi. Çocuk ve annesi hastaneye kaldırıldı. Tek temennimiz çocuğa bir şey olmaması" diye konuştu. - İSTANBUL

Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı
Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı
Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı
Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı
Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Yaşar Güler Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Alişan Burak Deniz Demet Şener Düm Tek Tek
Spor Ali Öztürk Samet Aybaba Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümraniye'de hamile kadına kaza şoku: Bebek arabasına motosiklet çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 09:59:47. #1.16#

title