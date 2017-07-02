Ümraniye'de Halk Otobüsünün Eve Çarpması

Ümraniye'de bir halk otobüsünün, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarpmadan önce yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Üsküdar Caddesi'nde, 34 LC 6171 plakalı halk otobüsünün erken saatlerde, kaldırımı aşarak Adem Yavuz Mahallesi Ay Sokağı'ndaki bir evin duvarına çarparak durduğu kaza öncesine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.



Kayıtlarda, park halindeki otobüsün hareket ederek geriye kaydığı görülüyor.



Sabah meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle duvarının bir bölümü yıkılan odada uyuyan yaşları 5 ila 9 arasında değişen Serap, Sedanur ve Aslı Dolap kardeşler yara almamıştı.