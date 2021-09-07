ÜMRANİYE'DE HALICILARIN REKABETİ İZDİHAM GETİRDİ
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ÜMRANİYE'DE HALICILARIN REKABETİ İZDİHAM GETİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'deki bir mağaza, hemen yakındaki bir mağazanın halı ve kilim fiyatlarını 50 TL'ye düşürmesi üzerine rekabete girişerek bin 200 ürünü 39.90 TL'den satışa çıkarınca izdiham oluştu.

ÜMRANİYE'deki bir mağaza, hemen yakındaki bir mağazanın halı ve kilim fiyatlarını 50 TL'ye düşürmesi üzerine rekabete girişerek bin 200 ürünü 39.90 TL'den satışa çıkarınca izdiham oluştu. İzdiham, drone ile görüntülendi.

Ümraniye'deki bir halı mağazası müşteri çekebilmek için bugün öğle saatlerinde 50 TL'ye halı ve kilim satacağını duyurdu. Başka bir mağaza da aldığı kararla fiyatı 39.90 TL'ye düşürerek aynı saatte halı ve kilim satacağını açıkladı. Müşteriler kampanyanın başlangıç saatinden iki saat öncesinden mağazanın önüne yığılmaya başladı. Kalabalık her geçen dakika artarken, beklenen kamyonetlerin gelmesi ile izdiham görüldü. Araç etrafını saran kalabalık nedeniyle ilerlemede güçlük çekerken yarım saat içerisinde bin 200 halı ve kilim araç içerisinden kapışılırken yine sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Kapalı kasa kamyonetin iki kapısında oluşan izdiham drone ile havadan da görüntülendi. Zincir AVM'nin CEO'su Yusuf Çetinkaya, Ümraniye'deki kampanyanın rakiplerinin kararı üzerine anlık geliştiğini, belirterek, "Müşteriye hizmet, rekabet böyle olur" dedi.

ÜMRANİYE'DE HALICILARIN REKABETİ İZDİHAM GETİRDİ
ÜMRANİYE'DE HALICILARIN REKABETİ İZDİHAM GETİRDİ
ÜMRANİYE'DE HALICILARIN REKABETİ İZDİHAM GETİRDİ
ÜMRANİYE'DE HALICILARIN REKABETİ İZDİHAM GETİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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