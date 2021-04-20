Ümraniye'de hafif ticari araçla ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
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Ümraniye'de hafif ticari araçla ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Ümraniye'de hafif ticari araçla ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı.

Ümraniye'de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı. Kaza sonucu büyük hasar alan ticari takside bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir eden 34 EV 0251 ticari araç ile ara sokaktan çıkan Fiat markalı 34 TBZ 44 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari taksi büyük hasar alarak yola doğru savruldu. Kaza sonucu taksi içinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayı öğrenen diğer taksiciler ise olay yerine akın etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Ümraniye'de hafif ticari araçla ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
Ümraniye'de hafif ticari araçla ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
Ümraniye'de hafif ticari araçla ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
Ümraniye'de hafif ticari araçla ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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