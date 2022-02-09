Ümraniye'de hafif ticari araç kaldırma çarpıp takla attı: 1 yaralı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Şile Otoyolunda seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında kaldırıma çarpıp takla attı. Yolda ters dönen araçta sıkışarak yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de Şile Otoyolunda saat 14.30 sıralarında yaşanan kazada, 34 JL 0453 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Dudullu yol ayrımında kaldırıma çarpıp takla attı. Yolda ters dönen ticari aracın sürücüsü sıkışarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracından çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle Şile Otoyolu Şile yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yürüttü. - İSTANBUL